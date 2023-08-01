أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان الثلاثاء إن عامل سابق في رعاية الأطفال في أستراليا اتهم بـ1623 جريمة اعتداء على الأطفال ضد 91 طفلاً يُزعم ارتكابها على مدى 15 عامًا.

وقالت الشرطة إن التهم الموجهة للرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، تشمل 136 تهمة اغتصاب و 110 تهم اتصال جنسي مع طفل دون سن العاشرة.

,كان الرجل البالغ من العمر 45 عامًا من "غولد كوست" محتجزًا في كوينزلاند منذ أغسطس/آب من عام 2022، عندما اعتقلته الشرطة واتهمته في البداية بتهمة صنع مواد لاستغلال الأطفال واستخدام خدمة النقل لتوزيعها.

وقالت الشرطة إنه تم التعرف على المزيد من مواد الاعتداء على الأطفال المنتجة ذاتيًا على الأجهزة الإلكترونية التي يُزعم أنها مملوكة للرجل، والتي تم الكشف عنها خلال تحقيق خاص بعد اعتقاله الذي شمل العثور على الأطفال الضحايا.

وقال مساعد المفوض مايكل فيتزجيرالد بشرطة "نيو ساوث ويلز" في مؤتمر صحفي: "هذه واحدة من أفظع حالات إساءة معاملة الأطفال المزعومة التي شاهدها المحققون لدينا".

وتزعم الشرطة أن الرجل سجل جرائمه على الهواتف والكاميرات أثناء عمله في 10 مراكز لرعاية الأطفال بين بريسبان وسيدني وموقع غير محدد في الخارج بين عامي 2007 و2022.

وتشمل التهم الأخرى مئات التهم بالمعاملة غير اللائقة لأطفال دون سن 16 عامًا وتهم تتعلق بجعل استغلال الأطفال مادة وتهم أخرى تتعلق بحيازة مواد استغلال الأطفال أو إنتاجها أو توزيعها أو الحصول عليها.