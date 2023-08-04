تفاعل على اختراق حساب الداعية الكويتي عثمان الخميس على إنستغرام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع إعلان الداعية الكويتي، عثمان الخميس، اختراق حسابه على "إنستغرام"، الخميس.

ونشر الداعية الكويتي عبر صفحته على "إكس" منشورا جاء فيه: "تم اختراق حساب الشيخ عثمان الخميس بالإنستغرام".

وطالب بعض المغردين الداعية بالتواصل معهم على الخاص من أجل محاولة إعادة حسابه له.

ولم تتمكن CNN من الوصول إلى حساب الخميس على إنستغرام صبيحة الجمعة.

يذكر أن الآراء تنقسم حول أفكار الداعية الكويتي إذ يؤيده البعض ويعارضه آخرون ويعتبرون أفكاره "أقل اعتدالا" من غيره من الدعاة.