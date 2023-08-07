دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأحد، على تساؤل حول سبب "عدم احترامه من يُغير دينه".

وكان قد كتب مستخدم لمنصة "إكس" (تويتر) سابقا لساويرس قبل يومين: "هي دعوه لشخص البشمهندس بإنه يطلع ع الإسلام كعلم.. ويبحث ويفكر بشكل مدقق في.. مع احترامي الشديد لمعتقداته التي نكن لها كل الاحترام والتقدير والمودة لكل معتنقيها".

ورد رجل الأعمال المصري بالقول: " حصل ومازالت سعيدا بدينى ومؤمنا به… و خطأ أم صواب أنا لا أحترم من يغير دينه".

وكتب مستخدم آخر: " ليه مش بتحترم اللي بيغير دينه مع إن حضرتك بتغير استراتجيتك في البيزنس وبتغير معتقدك عن بيزنس معين فما بالك بقى بحاجة انت بتعتقد انك هتتحاسب عليها بعد الوفاه".

وأجاب ساويرس على هذه المقارنة بالقول: "المقارنةً غير موفقة"، على حد قوله.