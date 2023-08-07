أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هرب دب كان يتم نقله في قفص الشحن، على متن رحلة ركاب تابعة للخطوط الجوية العراقية، مُتجهة من العاصمة العراقية، بغداد، إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، مما تسبب في تأخير الرحلة الجوية.

وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيان شاركته مع شبكة CNN، إنه تم تخدير الدب، على يد فريق متخصص في دبي، وجرى نقله من الطائرة.

وأصدرت الخطوط الجوية العراقية اعتذارًا، السبت، قائلة إن الدب هرب من القفص "فور وصوله إلى مطار دبي".

وأضافت الخطوط الجوية العراقية في بيان اطلعت عليه CNN، أن "الشركة تعتذر لركاب الرحلة، من مطار بغداد الدولي إلى مطار دبي، لأسباب خارجة عن سيطرة الشركة". وأردف البيان أن "التأخير حدث بسبب شحنة في قفص الشحن".

وقال البيان: "فور وصول الحيوان إلى مطار دبي، هرب من القفص المخصص لشحنه"، وأضاف أنه تم نقله بما يتماشى مع الإرشادات الدولية لرعاية الحيوان.

وقام طاقم الطائرة بالتنسيق مع السلطات الإماراتية التي أرسلت فريقًا متخصصًا لتخدير الدب ونقله من الطائرة. وأوضح البيان: "بعد فحص الطائرة، والتأكد من عدم وجود أضرار من هذا الحادث، عادت الرحلة إلى بغداد".

ولم تكشف شركة الطيران عن سبب نقل الدب إلى الإمارات أو معلومات عن حالة الدب بعد تخديره وإخراجه من الطائرة.

وأصدرت الخطوط الجوية العراقية الاعتذار، بعد انتشار مقطع فيديو، صوّره أحد الركاب على متن الطائرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وسُمع الراكب وهو ُيقول إن رحلة العودة من دبي إلى بغداد تأخرت "لأكثر من ساعة بسبب وجود دب في الشحن".

وفي مقطع فيديو آخر تم تداوله على الإنترنت وفي وسائل الإعلام العراقية، يبدو أن شبل الدب يتجول خارج صندوقه على متن الطائرة، بينما يداعبه الركاب ويحاولون تهدئته.