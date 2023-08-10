دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقدت الفنانة اللبنانية، إليسا، بشدة منع عرض فيلم "باربي" في لبنان واصفة القرار بأنه "يزيد من رجعية الدولة"، وذلك بعد قرار من وزير الثقافة بسبب مخالفة الفيلم لـ"القيم الأخلاقية" حسب قوله.

وقالت إليسا عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "إنشالله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد عالإنترنت وعلى نتفلكس أحسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان".

وأردفت الفنانة اللبنانية: "منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها. مين بدو يخبر دولتنا إنو اللي بيخاف عا قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم؟".

وقال وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الأربعاء، إن فيلم باربي يتعارض مع "القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادئ الراسخة في لبنان" ويروّج للمثلية الجنسية، أو على حد تعبير مرتضى: "يروّج للشذوذ والتحوّل الجنسي ويُسوّق فكرةً بشعةً مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد لا سيّما للمرأة"، حسب قوله.