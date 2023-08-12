(CNN)-- تعهد مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز بالتبرع بـ100 مليون دولار لجهود إعادة إعمار جزيرة ماوي بولاية بولاية هاواي الأمريكية المتضررة من حرائق الغابات، وذلك وفقا لما أعلنته سانشيز.

وقالت لورين سانشيز، عبر حسابها على إنستغرام، الجمعة: "أنا وجيف حزينان لما يحدث في ماوي، ونحن نفكر في جميع العائلات التي فقدت الكثير وفي المجتمع الذي تعرض للدمار."

وأضافت: "أقوم أنا وجيف بإنشاء صندوق ماوي ونخصص 100 مليون دولار لمساعدة ماوي على الوقوف على قدميها الآن وعلى مدار السنوات المقبلة".

يذكر أن بيزوس هو الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون ويمتلك صحيفة واشنطن بوست، وقال مصدر لشبكة CNN في مايو/ أيار إن بيزوس كان مرتبطا بسانشيز منذ عام 2019 وخطبها في وقت سابق من هذا العام.