بعد منشور عن "مطعم كشري".. علاء مبارك يُعلق على "القيل والقال"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، على "القيل والقال" بعد تغريدة شكر فيها العاملين في مطعم للكشري في مصر.

وكان قد نشر مبارك منشورا على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قبل 3 أيام قال فيه: "بالأمس مع بعض الأصدقاء اكلنا أحلى كشري عند كشري أبوطارق وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكراً لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال".

وتلقى منشور علاء مبارك تعليقات متباينة بين من رحب بالمنشور وتمنى له "الصحة والعافية" وبين من تساءل عن الفائدة من هكذا منشور، في حين هاجمه آخرون.

وعلق نجل الرئيس المصري الراحل قائلا: "كل الهري ده والقيل والقال على السوشيال ميديا عشان طبق كشري وبدون كماله كمان ! أومال لو رحت قصر (بيت) الكبابجي يحصل ايه".