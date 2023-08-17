"قفز من برج إيفل".. الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا تصرف بشكل "غير مسؤول"

باريس، فرنسا (CNN) -- ألقت شرطة باريس القبض على رجل لقفزه من برج إيفل بمظلة الخميس، وفقًا لقناة "بي إف إم تي" المتعاونة مع CNN، الخميس.

وعند الساعة 5:40 صباحا بالتوقيت المحلي لفرنسا (11:40 بالتوقيت الشرقي في أمريكا) تسلق رجل الجانب الشرقي للمعلم الشهير قبل أن يقفز بمظلة بعد الساعة السابعة صباحا بقليل، وفق ما ذكرته القناة نقلا عن مصادر في الشرطة.

وأكدت الشركة التي تدير البرج، SETE، في بيان أن الرجل رُصد "في أقل من دقيقة من جانب عناصر الخدمات الأمنية"، بعد دخوله الموقع، وأشارت إلى أن محاولات وحدة التدخل في البرج لردعه فشلت واستمر في القفز من نقطة الجذب السياحية.

وهبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب، ملعب إميلي أنطوان، قبل أن تعتقله الشرطة، وفقًا لقناة BFMTV.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها برج إيفل عناوين الأخبار هذا الأسبوع، فالاثنين، أمضى اثنان من السياح الأمريكيين الليلة في البرج بعد أن "زعما أنهما علقا هناك بسبب الإفراط باستهلاك الكحول"، وفقا لـ SETE.

وأدانت شركة إدارة برج إيفل حادثة الخميس في بيانها، مستنكرة "هذا النوع من التصرفات غير المسؤولة، التي تعرض أولئك الذين يعملون على هيكل البرج أو تحته للخطر"، وفقا لـ BFMTV.