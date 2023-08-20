"مصر ليست عربية".. حملة تثير تفاعلا وسط تعليقات ساخرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات على حملة تحمل اسم "مصر مش عربية" وشعارات تندرج تحت عنوان الحملة الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتداول نشطاء صور "تي شيرتات" داعمة للحملة كتب عليها "أنا مصري مش عربي" و"أنا مصرية مش عربية".

ويشار على أن نص المادة الأولى من الدستور المصري يورد التالي: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".

وتضيف المادة الأولى أيضا: "الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية".

أما المادة الثانية بالدستور المصري فتنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".