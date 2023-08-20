السعودية.. 60 يوم إجازة رسمية بالعام الدراسي الجديد إليكم ما هي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حددت السلطات في المملكة العربية السعودية 60 يوم إجازة رسمية خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، وفيما يلي نستعرض لكم المناسبات وعدد أيام الإجازة وفقا لما نشرته قناة الإخبارية الحكومية في المملكة:

- الإجازة الأولى: اليوم الوطني.. 3 أيام: 22-24 سبتمبر 2023.

- الإجازة الثانية: نهاية أسبوع مطولة.. 3 أيام: 2-4 نوفمبر 2023.

- الإجازة الثالثة: نهاية الفصل الدراسي الأول.. 9 أيام: 17-25 نوفمبر 2023.

- الإجازة الرابعة: نهاية أسبوع مطولة.. 3 أيام: 15-17 ديسمبر 2023.

- الإجازة الخامسة: منتصف الفصل الدراسي الثاني.. 9 أيام: 5-13 يناير 2024

- الإجازة السادسة: نهاية أسبوع مطولة.. 3 أيام: 26 -28 يناير 2024

- الإجازة السابعة: يوم التأسيس.. يوم واحد: 22 فبراير 2024

- الإجازة الثامنة: نهاية الفصل الدراسي الثاني.. 9 أيام: 23 فبراير إلى 2 مارس 2024

- الإجازة التاسعة: عيد الفطر.. 17 يوما: 29 مارس إلى 14 أبريل 2024

- الإجازة العاشرة: نهاية أسبوع مطولة.. 3 أيام: 2-4 مايو 2024