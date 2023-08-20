السعودية.. لفتة من الأمير عبدالعزيز بن فهد مع أيتام تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان دار الايتام في منطقة تبوك عن تبرع قدمه الأمير عبدالعزيز، نجل العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقالت جمعية أيتام تبوك في بيان: "تتقدم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في تبوك بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد على كل ما يقدمه ويبذله لأبنائه وبناته الأيتام.."

وتابعت: "استمراراً لهذا الدعم والعطاء وصلنا دعمه السخي بأكثر من 500 ألف ريال لتغطية تكاليف المستلزمات المدرسية لـ(1900) يتيم ويتيمة".

وسبق واثار الأمير عبدالعزيز بن فهد تفاعلا بإعلان تقديمه تبرعات أو قضاء حاجة محتاج، كان منها تداول فيديو يظهر امرأة تطلب مبلغ 3 آلاف ريال من الأمير قائلة إنها خضعت لعملية جراحية قبل أن يقدم لها الأمير 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار).