آية قرآنية متداولة بعد ضرب صاعقة برج الساعة في مكة السعودية

صورة تعبيرية لبرج الساعة في مكة من بُعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحظة ضرب صاعقة برج الساعة قرب الحرم المكي في السعودية الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبرز نشطاء آية "وما نرسل بالآيات إلا تخويفا" في تعليقاتهم على لقطات الصاعقة.

وكان المصور السعودي، ياسر بخش، قد وثّق مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية الساحرة لبرج الساعة الشهير، وكان موجودا بحي كدي، في مدينة مكة، أثناء هطول الأمطار، الأسبوع الماضي.

وقال بخش، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "أن تشهد على ظاهرة الصواعق وهي تضرب برج الساعة لهو مشهد مخيف ورهيب".

وكانت قناة الإخبارية السعودية الحكومية قد نشرت مقطع فيديو لحظة ضرب الصاعقة قمة برج الساعة وذلك في تدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، مساء الثلاثاء.