مصر.. إبراهيم عيسى يشعل تفاعلا بعد تدوينة "التاريخ يعيد نفسه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تدوينة تطرق فيها لموضوع التاريخ.

جاء ذلك بتدوينة للإعلامي المصري على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "لا أحد في بلدنا يتعلم من التاريخ لذلك يضطر التاريخ أن يعيد نفسه. وهكذا نري نفس الأحداث تتكرر بنفس الطريقة، بنفس البدايات، بنفس الأخطاء، بنفس النهايات".

وعن مفهوم "التاريخ يعيد نفسه"، نشر مركز أبحاث PEW تقريرا تطرق فيه إلى رأي خبراء بالموضوع، ورد فيه: " يقول خبراء إنه عندما يحاول الناس التنبؤ بالمستقبل، قد يكون من المفيد النظر إلى الماضي وتقييم اتجاهات اليوم، لقد رسموا (الخبراء) أوجه تشابه بين اللحظة الحالية والعصور الماضية واستقرأوا بناءً على الاتجاهات الحالية".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء: