دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق كتبه في رد على سؤال "ما هي خير أمة أخرجت للناس".

جاء ذلك في تدوينة لساويرس على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) حيث رد قائلا: "اليابان"، على السؤال الذي نشره صاحب حساب Ismail Hosny.

وانقسم التعليقات بين مؤيد ومعارض وآخرين لفتوا لآية وردت بالقرآن في حين ذكر آخرون بتاريخ اليابان قبل وبعد الحرب العالمية الثانية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي أوردها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تدوينة ساويرس: