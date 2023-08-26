دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة مصرية تتحدث عن أسلوب تعامل الشعب السعودي وكلمة تستخدم بكثرة سمعتها خلال وجودها بالمدينة المنورة الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعاد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابق)، قائلا بتعليق: "الله يحفظك ويسعدك ويحفظ السعودية ومصر وأنتِ في بلدك وبين أهلك وأخيرًا أنتِ كريمة أتت من بلد كريم لبلدٍ كريم".

وتقول الفتاة المصرية في مقطع الفيديو المتداول: "السعودية أهلها أهل كرم، وهم بعرفوا أنك مصري في الحقيقة بتعاملوا معاك معاملة طيبة جدا وعندهم كلمة الصلاة السلام على رسول الله، سيدنا رسول الله معانا (مقطع الفيديو قرب المسجد النبوي على ما يبدو)".

وتابعت قائلة: "عندهم كلمة تذوب القلب ’أبشري‘ عايزة شاي، أبشري، عايزة قهوة، أبشري عايزة أروح، أبشري، قبلنا منهم البشرى والله لو قعدوا يدربوا حد 100 سنة على الاستقبال الحلو وإدارة السياحة بالشكل ده السعودية حتكسب بتفوق شديد".