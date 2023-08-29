دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي أن طائرة تابعة لطيران "سيشل"، الاثنين، هبطت اضطراريا في السعودية بسبب وجود رائحة دخان في كبينة القيادة.

ونشر الحساب الرسمي للمطار على "إكس"، تويتر سابقا، بيانا جاء فيه: "ينوه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتلقي برج المراقبة لنداء استغاثة من طائرة تابعة لطيران سيشل برحلتها رقم (SEY022) للقيام بهبوط اضطراري، بسبب وجود رائحة دخان في كبينة قيادة الطائرة وذلك في تمام الساعة 20:12 من يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023".

وأردف حساب المطار في البيان نفسه بالقول: "حيث تم إعلان حالة الطوارئ رقم (2) والتأهب لتقديم المساعدة الطارئة وتفعيل غرفة إدارة الحالة التشغيلية الطارئة بالمطار، وهبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي".

وأضاف بيان المطار: "ويعمل الناقل الجوي (طيران سيشل) على تأمين طائرة بديلة، هذا وقد تم خدمة طاقم الطائرة وعددهم (6) أفراد ونقلهم للفندق، كما تم إيواء عدد (128) راكبا و(3) أطفال في فندق المطار بالصالة رقم (1)".