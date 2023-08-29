دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مستخدمون على منصة "إكس" مقطع فيديو قالوا إنه لحادثة التصادم بين سيارة فاشينستا شهيرة وأخرى كان يستقلها شبان تُوفي 2 منهم في الحادث، في حين أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها "تتابع واقعة التسريب".

وتظهر في المقطع سيارة تسير بسرعة جنونية، سيارة الفاشينستا، وتقطع الإشارة المرورية قبل أن تصطدم بأخرى كانت تحاول الالتفاف في الطريق المقابل.

ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة هذا المقطع بشكل مستقل.

ونشرت الداخلية الكويتية بيانا جاء فيه: "انتشر بالآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تسجيل فيديو لحادث تصادم بين مركبتين والذي وقع قبل أيام في احدى شوارع دولة الكويت".

وأضافت الوزارة: "إذ تؤكد وزارة الداخلية بأنها حريصة كل الحرص على حفظ سرية الإجراءات والمحافظة على جميع الأدلة والبراهين الخاصة بالقضايا والأخذ بعين الاعتبار مشاعر ذوي الأطراف بجميع القضايا والحوادث".

وختمت الوزارة بالقول: "وجاري العمل على متابعة واقعة التسريب والوقوف على من تسبب بانتشارها واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حياله".

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، حبس فاشينستا كويتية شهيرة، 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في مقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين، في حادث مروري، وقع الخميس الماضي، وتم نقلها إلى السجن المركزي، تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.