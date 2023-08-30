الأردن.. فيديو تعابير وجه الملك عبدالله بجنازة صديقه جمال الشوابكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاو فيها إلى تعابير العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني خلال مشاركته بجنازة "رفيق السلاح"، عضو مجلس الأعيان، جمال الشوابكة، الذي وافقته المنية، الاثنين، عن عمر ناهز 72 عاما بعد وعكة صحية أصابته خلال حضوره جلسة تشريعية في مجلس الأعيان، وفقا لما ذكرته قناة المملكة الأردنية الرسمية.

وأبرز نشطاء ملامح الحزن على وجه العاهل الأردني على فقدان الشوابكة الذي التقى الملك عبدالله لأول مرة في الثمانينيات عندما كان أميرا في العمليات الخاصة بالقوات الخاصة الأردنية.

وذكرت قناة المملكة أن الشوابكة ولد في "خشافية الشوابكة ويحمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة نيويورك 2006، ودرجة بكالوريوس الإدارة من جامعة مؤته 1988م، دبلوم علوم عسكرية- جامعة مؤتة 1972م".

وأضافت: "ولدى الشوابكة عدة أوسمة؛ وسام الاستقلال، وسام نجمة الأردن، شارة قمة الوفاق والاتفاق، شارة تقدير الخدمة المخلصة، شارة الكفاءة القيادية، شارة الكفاءة التدريبية، قلادة الحسين ابن علي، وسام اليوبيل الفضي، وسام النهضة، وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثالثة، وسام الكوكب من الدرجة الثانية، وسام الحسين للعطاء المتميز، شارة الكفاءة القيادية، شارة الكفاءة الادارية والفنية".