الملكة رانيا بصور قديمة وحديثة في عيد ميلادها الـ52

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على ذكرى ميلاد الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الخميس، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الصورة القديمة والحديثة لها بهذه المناسبة:
ووفقا لموقعها الرسمي "ولدت رانيا الياسين في 31 آب 1970. وبعد حصولها على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات".
وفي 10 حزيـران عام 1993، تزوجت من الأمير –آنذاك- عبدالله الثاني ابن الحسـين الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/فبراير عام 1999. ورزق جلالتاهما بسمو الأمير الحسين، ولي العهد، والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم.