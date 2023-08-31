الملكة رانيا بصور قديمة وحديثة في عيد ميلادها الـ52

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على ذكرى ميلاد الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الخميس، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الصورة القديمة والحديثة لها بهذه المناسبة:

الملكة رانيا في الكتاب السنوي للمدرسة الانجليزية في الكويت العام 1987 Credit: RAED QUTENA/AFP via Getty Images

الملكة رانيا تتسلم شهادتها الجامعية من الجامعة الأمريكية في القاهرة العام 1991 Credit: AFP via Getty Images

بمراسم الزواج من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني (كان حينها أميرا) العام 1993 Credit: RABIH MOGHRABI/AFP via Getty Images

الملكة رانيا والعاهل الأردني مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون العام 2005 Credit: YUSSEF ALLAN/AFP via Getty Images

الملكة رانيا في كلمة لها بمبادرة التعليم للجميع العام 2010 Credit: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

الملكة رانيا تشارك بمظاهرة بعد قتل داعش للطيار الأردني، معاذ الكساسبة العام 2015 Credit: Jordan Pix/ Getty Images

الملكة رانيا العام 2021 Credit: Royal Hashemite Court via Getty Images

الملكة رانيا (يسار الصورة) مع ملكة إسبانيا في يونيو 2023 Credit: Casa de S.M. el Rey/Spanish Royal Household via Getty Images

ووفقا لموقعها الرسمي "ولدت رانيا الياسين في 31 آب 1970. وبعد حصولها على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وفي 10 حزيـران عام 1993، تزوجت من الأمير –آنذاك- عبدالله الثاني ابن الحسـين الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/فبراير عام 1999. ورزق جلالتاهما بسمو الأمير الحسين، ولي العهد، والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم.