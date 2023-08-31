الملكة رانيا بصور قديمة وحديثة في عيد ميلادها الـ52

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الملكة رانيا بصور قديمة وحديثة في عيد ميلادها الـ52
صورة أرشيفية للملكة رانيا العام 1991Credit: AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على ذكرى ميلاد الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الخميس، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الصورة القديمة والحديثة لها بهذه المناسبة:

الملكة رانيا بصور قديمة وحديثة في عيد ميلادها الـ52
الملكة رانيا في الكتاب السنوي للمدرسة الانجليزية في الكويت العام 1987Credit: RAED QUTENA/AFP via Getty Images
الملكة رانيا بصور قديمة وحديثة في عيد ميلادها الـ52
الملكة رانيا تتسلم شهادتها الجامعية من الجامعة الأمريكية في القاهرة العام 1991Credit: AFP via Getty Images
الملكة رانيا بصور قديمة وحديثة في عيد ميلادها الـ52
بمراسم الزواج من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني (كان حينها أميرا) العام 1993Credit: RABIH MOGHRABI/AFP via Getty Images
الملكة رانيا بصور قديمة وحديثة في عيد ميلادها الـ52
الملكة رانيا والعاهل الأردني مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون العام 2005Credit: YUSSEF ALLAN/AFP via Getty Images
الملكة رانيا بصور قديمة وحديثة في عيد ميلادها الـ52
الملكة رانيا في كلمة لها بمبادرة التعليم للجميع العام 2010Credit: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)
الملكة رانيا بصور قديمة وحديثة في عيد ميلادها الـ52
الملكة رانيا تشارك بمظاهرة بعد قتل داعش للطيار الأردني، معاذ الكساسبة العام 2015Credit: Jordan Pix/ Getty Images
الملكة رانيا بصور قديمة وحديثة في عيد ميلادها الـ52
الملكة رانيا العام 2021Credit: Royal Hashemite Court via Getty Images
الملكة رانيا بصور قديمة وحديثة في عيد ميلادها الـ52
الملكة رانيا (يسار الصورة) مع ملكة إسبانيا في يونيو 2023Credit: Casa de S.M. el Rey/Spanish Royal Household via Getty Images

ووفقا لموقعها الرسمي "ولدت رانيا الياسين في 31 آب 1970. وبعد حصولها على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وفي 10 حزيـران عام 1993، تزوجت من الأمير –آنذاك- عبدالله الثاني ابن الحسـين الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/فبراير عام 1999. ورزق جلالتاهما بسمو الأمير الحسين، ولي العهد، والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم.

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