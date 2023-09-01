دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله خلال احتفال بعيد ميلاد "حماتها" الملكة رانيا العبدالله، الخميس.

وهذا هو عيد ميلاد الملكة رانيا الأول الذي تحتفل به الأميرة رجوة منذ زواجها بولي العهد الأردني، في الأول من يونيو الماضي.

صور الأميرة رجوة المتداولة تناقلها نشطاء عن حسابي ولي العهد والملكة رانيا على منصة انستغرام.

ويذكر أن الملكة رانيا ولدت في 31 آب 1970. وبعد حصولها على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفقا لموقعها الرسمي.