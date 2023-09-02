وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عاما

(CNN) -- توفي رجل الأعمال المصري المولد محمد الفايد، المالك السابق لمتجر هارودز في لندن ونادي فولهام لكرة القدم، عن عمر يناهز 94 عاما، وفقا لبيان صادر عن عائلته أصدره نادي فولهام، الجمعة.

وجاء في بيان الأسرة: "السيدة زوجة محمد الفايد وأبناؤها وأحفادها يودون أن يؤكدوا أن زوجها الحبيب ووالدهم وجدهم محمد قد وافته المنية بسلام يوم الأربعاء 30 أغسطس/ آب 2023".

وقال نادي فولهام، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "شعر الجميع في فولهام بالحزن الشديد عندما علموا بوفاة مالكنا ورئيس مجلس الإدارة السابق محمد الفايد، نحن مدينون له بالامتنان لما فعله لنادينا".

يذكر أن محمد الفايد ولد في مدينة الإسكندرية بمصر عام 1929، وشق طريقه إلى المجتمع الراقي في لندن من خلال شراء عدد من المؤسسات الفخمة بعد وصوله إلى المملكة المتحدة في السبعينيات، منها متجر هارودز ونادي فولهام، وامتلك أيضا فندق ريتز الشهير في باريس لمدة 4 عقود.

وفي عام 2021، بلغ صافي ثروته حوالي 1.8 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.