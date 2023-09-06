السعودية.. تداول فيديو لقرد يتجول في حي بالرياض.. والسلطات توضح

صورة أرشيفية لقرد على جانب الطريق بينما تمر السيارات في مدينة الطائف السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض في السعودية.

ومن جانبه، قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الثلاثاء، عبر منصة "إكس": "إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، يبين المركز أن الفرق الميدانية التابعة للمركز تعمل على معالجة الوضع والسيطرة على الحيوان".

وأضاف أن "وجود القرود في مدينة الرياض ناتج عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامي لهذا الكائن البري".

وأكد المركز على "حظر بيع أو اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع على الرقم الموحد للمركز".

يذكر أن 30 فرقة ميدانية من المركز كانت باشرت، الشهر الماضي، أعمال معالجة تزايد أعداد قرود البابون في عدد من المناطق المتضررة من "خلال تطبيق حزمة من الحلول المبنية على دراسات علمية سبق اعتمادها بمشاركة خبراء محليين ودوليين وضعت خط الأساس للمعالجة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان المركز أعلن مؤخرا انطلاق جهود المعالجة مؤكدا على اعتماده "حلول جذرية مستدامة أقرتها دراسات علمية شارك فيها 13 خبيرا من داخل المملكة وخارجها وأقرتها المنظمات الدولية ذات العلاقة"، وفقا للوكالة.

وتتضمن الحلول "إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، والتوعية البيئية، وإنفاذ نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إيقاف إطعام القرود ومعالجة مرامي النفايات والحاويات في الأحياء السكنية"، بحسب "واس".

وبين المركز أن "مشكلة تزايد قرود البابون وانتشارها في المناطق المأهولة تمتد لأكثر من 4 عقود قبل أن يعلن المركز تصديه لها من خلال إطلاق برنامج معالجة يتم تنفيذه على 3 مراحل، بدأت بدراسة ميدانية لحصر الأعداد والمشاكل وتحديد خط الأساس ثم عمليات المعالجة المتكاملة وتنتهي بمرحلة استدامة الحلول".