دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر مقطع فيديو لوميض يخرج من طائرة قيل إنها تابعة لـ"طيران ناس" السعودي، في حين أصدرت الشركة بيانا أكدت فيه عودة طائرتها التي كانت متجهة من مدينة طرابزون التركية إلى جدة، للمطار بسبب اصطدام طائر بها.

وجاء في بيان الشركة الذي نشرته على صفحتها على منصة "إكس": "نود التنويه بأن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون الى جدة بتاريخ 6 سبتمبر، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة".

وأردفت "طيران ناس" بالقول: "ويقوم حالياً فريق طيران ناس بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان راحة ضيوفنا المسافرين".

وتداول مغردون ووسائل إعلام سعودية مقطع ظهور وميض من طائرة في السماء دون أن يتبين ما إذا كان الفيديو يعود للطائرة نفسها.

ولم تتمكن CNN من التأكد بشكل مستقل من صحة المقطع المتداول.