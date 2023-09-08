فيديو ضرب رئيس شركة طيران بفطيرة على وجهه يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ضرب الرئيس التنفيذي لشركة طيران "راين اير"، مايكل أوليري، بفطيرة على وجهه خلال زيارة قام بها الخميس إلى بروكسل، على أيدي نشطاء المناخ.

وكان أوليري خارج المفوضية الأوروبية يستعد لتقديم التماس يدعو إلى حماية الرحلات الجوية أثناء إضرابات مراكز مراقبة الحركة الجوية عندما ضرب بالفطيرة من قبل شخصين من نشطاء المناخ.

وتم تسجيل الحادثة بالفيديو، ويمكن سماع النشطاء وهم يهتفون: "مرحبا بكم في بلجيكا. أوقفوا تلويث الطائرات اللعين".

وعلقت شركة الطيران منخفضة التكلفة أيضًا على الحادثة عبر صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة: "من العار أنها كانت كريمة تحتوي على فول الصويا، وبالتأكيد ليست لذيذة مثل الأشياء الحقيقية".