دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية المصري، خالد الجندي ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوته للانحناء إلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي والردود حول أن الانحناء يكون "لله وحده".

وأوضح الجندي عبر قناة DMC قائلا: "الانحناء يكون لله ولغير الله، الانحناء لله عز وجل تعظيما.. الانحناء نوعين اثنين انحناء تعظيم وانحناء احترام، الانحناء احترام وإكرام على عادة المجتمعات.."

وتابع قائلا: "لذلك في سورة يوسف (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا) لكن أصحاب الأمخاخ الضيقة يمكن يفهم ويقول لا أصل هذا فيه نهي، النهي الوارد في الحديث على جهة التعظيم والعبادة.."

وأضاف: "إنما (الانحناء) على جهة الاحترام.. أوعك يا ابني انت وهو متكونش انحنيت لأبوك وأمك والله دي تبقى مصيبة".