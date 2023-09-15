سوناك يتعهد بحظر سلالة كلاب أمريكية في بريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك الجمعة، بحظر سلالة كلاب أمريكية، بنهاية العام الحالي، ووصفها بأنها "خطر على المجتمعات"، بعد تأكيد موت شخص في إنجلترا، متأثرا بإصابته بجروح متعددة بعدما هاجمه كلبان يعتقد أنهما من سلالة "أميركان بولي إكس إل" American bully XL.

وقال سوناك، الجمعة، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "من الواضح أن كلاب American bully XL تشكل خطراً على مجتمعاتنا".

وأضاف، أنه "سيحظر فصيلة الكلاب الأمريكية Bully XL بنهاية العام الجاري، بسبب خطورتها على المجتمع، وخاصة الأطفال، وأنه يشارك الأمة الهلع الذي شهدته في مقاطع الفيديو الأخيرة التي شاهدوها".

وأردف قائلا: "بالأمس، وقع هجوم آخر من كلب يشتبه في أنه من فصيلة Bully XL ، والذي أدى إلى سقوط ضحية بشكل مأسوي، ومن الواضح أن هذا الأمر لا يتعلق بعدد قليل من الكلاب المدربة بشكل سيء، وإنما هو نهج سلوكي ولا يمكن أن يستمر، وفى حين أن ملاك الكلاب عليهم مسؤولية للسيطرة على كلابهم، فإنه يطمئن الناس بأنهم يعملون بشكل عاجل على طرق لوقف هذه الهجمات وحماية العامة".

وأكد سوناك أنه طلب من الحكومة أن تجمع الشرطة والخبراء لتحديد سلالة الكلاب التي تقف وراء هذه الهجمات مع بحث حظرها.

وأضاف سوناك: "لقد أمرت بالعمل العاجل لتحديد وحظر هذه السلالة، حتى نتمكن من إنهاء هذه الهجمات العنيفة والحفاظ على سلامة الناس".

وتُوفي رجل في إنجلترا، متأثرا بإصابته بجروح متعددة بعدما هاجمه كلبان يعتقد أنهما من سلالة American bully XL، وتُرك الضحية في حالة حرجة بعد أن هاجمه الكلبان، بحسب تقرير لـBBC.