نشرت الشرطة في لورنسفيل بولاية جورجيا الأمريكية مقطعًا محررًا من كاميرا شرطي لإنقاذ سائق بعمر 19 عامًا علق تحت سيارة منقلبة.

ورصد شرطي في المدينة سيارة مسرعة، وبدأ بملاحقتها مع تشغيل إضاءة دوريته.

بعدها بلحظات، شاهد الشرطي نفس السيارة منقلبة على جانب الطريق.

ويمكن رؤية الشرطي في الفيديو وهو يرتجل من مركبته ليقترب من السيارة المنقلبة، بينما يمكن سماع أشخاص وهم يقولون: "سيدي، ساعدونا يا شرطة، ساعدونا يا شرطة"، ليرد الشرطي بـ"حسنًا".

وقالت الشرطة إن السائق قُذف جزئيًا من السقف وكان عالقًا بين المركبة والشارع.

تحدث الشرطي إلى بعض الأشخاص الموجودين في موقع الحادثة، وأخبرهم بأنهم سيتعاونون على رفع السيارة لإنقاذ السائق.

وتمكن الأفراد من رفع السيارة بما يكفي لسحب السائق من تحتها بعد بضعة دقائق.

قالت الشرطة إن السائق المصاب نُقل إلى مستشفى محلي ومن المتوقع تعافيه، كما أكدت أنه تم الحصول على مذكرات اعتقال بحقه بتهم القيادة الطائشة والهروب من الشرطة وتغيير المسار بطريقة غير آمنة.