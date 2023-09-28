"تتكرر الرسالة".. فيديو صاعقة مهيبة تضرب برج الساعة في مكة يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتنوعت التعليقات التي تداولها النشطاء حول هذا الحدث الثاني من ناحية حجم التفاعل عليه بعد تصوير الصاعقة التي ضربت برج الساعة نهاية أغسطس/ اب الماضي.

ونشرت إمارة مكة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) صورا لحظة ضرب الصاعقة للبرج قائلة بتعليق: "أجواء العاصمة المقدسة.. الليلة الأربعاء.. (تصوير) محمد الهذلي".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من تعليقات: