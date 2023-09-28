دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أبرز الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، جملة قالها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مؤخرا بأنه "واحد من السعوديين".

وعلق الأمير عبدالرحمن على جملة ولي العهد السعودي بتدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، ورد فيها ما يلي:

يقول بْفَخْر:-

أنا واحدْ..

من العشرين مليون السعوديين..

وانا من دونهم لا شيْ..

وانا شاعِرْ وهَبْ شعرَهْ لدار ودينْ..

وعنهُمْ وبضميرٍ حَيْ..

أقول ويسمع الحاسِدْ:-

إنتَ الركن والسَّاعِدْ..

ومجد المملكة الصَّاعِدْ..

و لعيون السعوديين..

يابو سلمان إنتَ الضّيْ..

وسبق وأعرب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن فخره بولي العهد بعد مقابلته التي أجراها مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية الأسبوع الماضي، إذ كتب بتدوينة سابقة: "أفلا يحق ليَ امتلاكُ الزهو والفخر الأتمْ .. أوليس يكفي أن هذا المعجز الفذَّ ابنُ عَمْ؟ الله يطول عمرك يابو سلمان ويوفقك ويحفظك لشعبك وبلادك".