تعرضت شجرة شهيرة كانت تقف "حارسة" على جدار هادريان الذي بناه الرومان في بريطانيا لأكثر من 200 عام لـ"القطع عمداً"، فيما وصفته السلطات بأنه "عمل تخريبي".

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على صبي يبلغ من العمر 16 عامًا.

من جانبه، قال أحد مسؤولي حديقة نورث أومبرلاند الوطنية، التي تقع الشجرة فيها، إنها ضربة قوية لأن الكثير من الذكريات مرتبطة بها.

وقال توني غيتس، رئيس هيئة حديقة نورث أومبرلاند الوطنية، إنه "من وجهة نظر شخصية، أشعر بإحساس حقيقي بالخسارة. أشعر أنه - بسبب ما تعنيه هذه (الشجرة) بالنسبة لي، وبسبب ما أعلم أنها تعنيه بالنسبة لموظفي الحديقة الوطنية ومتطوعينا، فإنها كانت ستعني الكثير للناس".

وتابع بالقول: "كان من المفترض أن يعقد الناس مناسبات عائلية كبيرة هنا، وقد يكون بعض الأشخاص قد تخلصوا من رماد أحبائهم هنا. وأن يشعر شخص ما أن بإمكانه فعل أمر كهذا في هذا الموقع، أنا أجد صعوبة في استيعاب ما حدث وأشعر بإحساس حقيقي بالخسارة اليوم"، على حد تعبيره.

وتسمى الشجرة "شِعْب الجميز"، وكانت واحدة من أكثر الأشجار التي تم تصويرها في إنجلترا، كما كان لها دور في فيلم كيفن كوستنر "روبن هود: أمير اللصوص" من عام 1991.