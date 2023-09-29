صوت "طرق" مزعوم داخل قبر وهوية من دفن فيه يثير ضجة في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تزعم سماع صوت طرق من داخل أحد القبور في منطقة دهوك بإقليم كردستان الأمر الذي اثار تفاعلا وتكهنات.

ونشرت قناة رووداو المقربة من السلطات في كردستان مقطع فيديو من الموقع في تدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "تجمع المئات بمقبرة ’فايدة‘ في محافظة دهوك بعد سماع صوت يشبه طرق باب من داخل قبر متوفي دُفن في المقبرة قبل 40 يوماً.."

وأضافت القناة أن "المتوفي لاجئ سوري يبلغ من العمر 60 عاماً وأصيب بسكتتين دماغيتين قبل وفاته".

وتواصلت CNN بالعربية مع حكومة إقليم كردستان للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.