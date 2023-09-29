السعودية.. فيديو منزل نسب إلى بنت النبي محمد يثير تفاعلا و"بحوث المدينة" ترد

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السعودية.. فيديو منزل نسب إلى بنت النبي محمد يثير تفاعلا و"بحوث المدينة" ترد
Credit: Muhannad Fala?ah / Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صور فيه منزل نُسب إلى ابنة النبي محمد، أم كلثوم، في المدينة المنورة الأمر الذي أثار تفاعلا.

وعقب مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة في بيان قال فيه: "إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع مرئي لبعض المنازل القديمة في منطقة قباء ويشير المتحدث فيه إلى أنه بيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (أم كلثوم) رضي الله عنها.."

وأكد المركز في بيانه أن "ما ذكر في المقطع المذكور معلومات غير صحيحة وأن ما تم تصويره منازل لا علاقة لها بالسيرة النبوية أو بنات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن.."

وأضاف: "يؤكد المركز ضرورة التحري والتدقيق عند نشر المعلومات المتعلقة بالسيرة النبوية وتاريخ المدينة المنورة وأن تكون من مصادرها الأصلية.."

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