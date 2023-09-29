تتقلص الأنهار الجليدية في سويسرا بمعدل "مذهل"، مع اختفاء 10% من حجم الجليد في غضون عامين فقط، حيث تسبب انخفاض تساقط الثلوج وارتفاع درجات الحرارة في ذوبان غير مسبوق.

وفي الواقع، فقدت الكتل الجليدية السويسرية خلال السنوات القليلة الماضية القدر ذاته من الجليد الذي فقدته خلال 30 عامًا بين عامي 1960 و1990.

كما يقول العلماء إن مزيجًا من انخفاض تساقط الثلوج ودرجات الحرارة الدافئة للغاية هو الذي تسبب في ذوبان الجليد.

وبحسب ماتياس هاس من شبكة مراقبة الكتل الجليدية السويسرية، فقد "كانت هذه السنة صعبة للغاية بالنسبة للكتل الجليدية بسبب انخفاض تساقط الثلوج في الشتاء، وقد تكون قياسية تقريبًا، وكان الصيف دافئًا جدًا".

وأشار هاس إلى أن "المزيج بين هذين العاملين هو أسوأ ما يمكن أن يحدث للكتل الجليدية. وبالطبع، هناك تغير المناخ، الذي يجعل من احتمال وقوع مثل هذه الأحداث القاسية التي رأيناها في السنوات الثلاث الماضية أكبر".

ولا تقتصر المشكلة على سويسرا فقط، فقد وجد بحث حديث أنه حتى في حال تحقيق أهداف المناخ الطموحة فإن نصف الكتل الجليدية في العالم قد تختفي كليًا بنهاية القرن.