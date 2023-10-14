"كأن شيئا لم يحدث".. فيديو ردة فعل بايدن بعد "تعثره" يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن لحظة تعثره خلال صعوده على درجات وردة فعله بعد ذلك.

جاء ذلك خلال حدث ألقى فيه بايدن كلمة أدلى بها، الجمعة، في فيلاديلفيا وتناول فيها موضوع الاستثمار في الهيدروجين النظيف، وقد نشر البيت الابيض عبر صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) فيديو للحدث.

ولقفت نشطاء إلى ردة فعل بايدن بعد تعثره وأنه تصرف و"كأن شيئا لم يحدث".

ويذكر أنه وسبق أن أثار الرئيس الأمريكي تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول لقطات لتعثره أبرزها كان خلال صعود سلالم الطائرة الرئاسية.