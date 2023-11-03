دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد المسجد النبوي في المدينة المنورة، مساء الخميس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتداول نشطاء مقاطع فيديو لسقوط الأمطار على المسجد وسط تفاعل.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، الخميس: "هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيّأة لهطول مزيدٍ من الأمطار".

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية على موقعها على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "المسجد النبوي الشريف شهد هطولا لأمطار من متوسطة إلى غزيرة".

وكان المرصد الوطني للأرصاد قد "نبه من سقوط أمطار على المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطا للبرد، وجريانا للسيول على محافظتي المهد والعيس"، مشيرا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثالثة فجر الجمعة، حسبما أفادت "الإخبارية" السعودية.

وتداول مستخدمون على منصة "إكس"، مقاطع فيديو لهطول الأمطار على مواقع مختلفة في المدينة وعلى المسجد النبوي، وسط تفاعل بسقوط "أمطار الخير".