حملة تيك توك السعودية.. الداعية عائض القرني يثير تفاعلا بتعليق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية الإسلامي، عائض القرني تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانه الانضمام إلى حملة حذف تطبيق "تيك توك" في السعودية.

جاء ذلك في تدوينة للقرني على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، حيث قال: " أُعلن حذفي لحسابي في التيك توك.. تضامنًا مع وطني السعودية العظمى.. وأدعو لمقاطعة هذا التطبيق، ومقاطعة كل من يُسيء لبلادنا وقادتنا وشعبنا السعودي العظيم".

ونالت تدوينة القرني نحو 2.5 مليون تفاعل بعد نحو 10 ساعات من نشرها بالإضافة على أكثر من 5 آلاف تعليق.

وكانت شركة "تيك توك" قد أصدرت بيانا، الأربعاء، ردت فيه على اتهامات بأنها تحذف المحتوى المتعلق بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات مقاطعة المنصة، أكدت فيه على "دعمها لمجتمعها في المملكة العربية السعودية.. لا صحة للشائعات التي يتم تداولها بخصوص حذف تيك توك للمحتوى المتعلق بالمملكة العربية السعودية. نرفض بشدة هذه الادعاءات لأنها تتنافى مع سياستنا وقيمنا وتنشر صورة مضللة عن سياسيات إدارة المحتوى لدى تيك توك. تيك توك تتعهد بمجموعة من إرشادات المجتمع تتضمن قواعد ومعايير استخدام المنصة".