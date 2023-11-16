علاء مبارك يرد على محاولة فك شيفرة أغنية نشرها وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على تعليقات وردت له بعد نشره مقطع فيديو بأغنية على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

ومن بين التعليقات كتب صاحب حساب محمود خميس تعليقا قال فيه: "بقالي نص ساعة بحاول أحل الشفرة"، ليرد عليه علاء قائلا: "المعنى ببساطة: الي ملوش خير في أهله ملوش خير في الناس".

وكُتب على فيديو الأغنية التي نشرها علاء: "مسا الجمال والدلال للفنان الشعبي محمد طه 1970.." لتنال التدوينة لنحو 147 ألف مشاهدة وتعليق بعد اقل من 24 ساعة على نشرها.

ومن بين المئات من التعليقات والردود، كتب صاحب حساب علاء مرسي قائلا: "ايه ده؟! يعنى برنس وابن بلد مع بعض؟! يا صباح الخير يا ابن الأصول.." ليرد علاء: " صباح الفل"، في حين كتبت صاحبة حساب Shaimaa Ellaban: "مساء الورد بس بالأمانة أجمل مساء لأنى من اشد المحبيبن لمحمد طه"، ليرد علاء: " مساء الخير على حضرتك".