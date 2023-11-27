دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع لقطات "تسر الناظرين" لاكتساء الجبال المحيطة بالمسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة في السعودية باللون الأخضر.

ونشرت قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية المقطع وعلقت عليه بالقول: "مشاهد للجبال المجاورة للمسجد الحرام في مكة المكرمة وهي تكتسي اللون الأخضر".

وتفاعل مغردون بشكل واسع مع المقطع وتداولوه بكثرة على منصة "إكس"، تويتر سابقا، واصفين المشهد بأنه "يسر الناظرين".

وأشار مغردون إلى أن هذا المشهد ظهر بعد هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة.

ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات: