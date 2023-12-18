توجه تيك توك نحو مقاطع فيديو أطول يُقلق بعض صانعي المحتوى

عندما انطلق تطبيق تيك توك في عام 2020 - بمقاطع رقص قصيرة أو مقاطع كوميدية توفر الترفيه الذي اشتدت الحاجة إليه لدى العديد من المستخدمين في بداية جائحة "كوفيد 19" أطلق سباقا في عالم الفيديوهات القصيرة.

وفجأة، سارعت منصات مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وغيرها إلى طرح منتجات مماثلة، مما شجع المستخدمين على إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة واحدة ويتم عرضها عموديًا مع توصيات لا حصر لها لما يجب مشاهدته بعد ذلك. أمضت تلك المنصات الأخرى السنوات التالية في محاولة اللحاق بشعبية تيك توك، خاصة بين فئة المراهقين المهمة.

ولكن الآن، تعمل منصة الفيديو القصير الرائدة على تغيير مسارها وتدفع المستخدمين إلى إنشاء مقاطع فيديو أطول واستهلاكها. السبت، تخلص تيك توك رسميًا من "صندوق المبدعين" الأصلي، وسيتعين على صانعي المحتوى الذين يرغبون في تحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم الانضمام إلى "الإصدار التجريبي الجديد من برنامج الإبداع"، والذي بموجبه سيتعين عليهم إنشاء مقاطع فيديو أطول من دقيقة واحدة إذا أرادوا الحصول على أموال من خلال التطبيق.

يعد تحول تيك توك إلى المحتوى الأطول في بعض النواحي بمثابة عكس اتجاه- فهو الآن يتبع أقرانه القدامى في محتوى غالبًا ما يكون أكثر ربحية. يمكن أن تشجع الإستراتيجية أيضًا المستخدمين على قضاء المزيد من الوقت في استخدام تطبيق يقول بعض المراهقين إنهم يستخدمونه "بشكل مستمر تقريبًا".

لكن بعض صانعي المحتوى على تيك توك محبطون من هذه الخطوة، ويشعرون بالقلق من أنها ستقلل مما جعل تيك توك في البداية يتمتع بشعبية كبيرة: القدرة على المرور بسرعة عبر الكثير من أنواع المحتوى المختلفة، وأن يتمكن أي شخص تقريبًا من إنشاء مقاطع فيديو بسهولة دون تخطيط أو موارد مكثفة.

وقال المتحدث باسم تيك توك، زاكاري كيزر، في بيان إن الشركة طورت برنامج الإبداع الجديد “بناءً على الدروس المستفادة والتعليقات التي اكتسبناها من صندوق صانعي المحتوى السابق. وبينما نواصل تطوير طرق جديدة لمكافأة المبدعين وإثراء تجربة تيك توك، فإننا نقدر التعليقات والأفكار المباشرة من مجتمعنا للمساعدة في اتخاذ قراراتنا".

استراتيجية تيك توك طويلة المدى

على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفر تيك توك القدرة على نشر مقاطع فيديو أطول على التطبيق، مما أدى إلى زيادة الحد الزمني من دقيقة واحدة إلى مقاطع فيديو مدتها ثلاث وخمس دقائق وفي النهاية 10 دقائق. تختبر المنصة الآن عمليات تحميل مدتها 15 دقيقة، على الرغم من أنها ليست متاحة على نطاق واسع.

في الشهر الماضي، أبلغت المنصة صانعي المحتوى أنها ستغلق صندوق صانعي المحتوى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مما لا يترك لهم خيارًا سوى الانضمام إلى برنامج الإبداع الجديد إذا أرادوا الاستمرار في الحصول على أموال من تيك توك مقابل أعمالهم.

وبموجب البرنامج الجديد، يمكن لصانعي المحتوى البالغين الذين لديهم 10000 متابع أو أكثر الحصول على مدفوعات من التطبيق مقابل مقاطع فيديو أطول من دقيقة واحدة تستوفي عددًا من المعايير الأخرى.

قام تيك توك بترويج البرنامج لصانعي المحتوى من خلال تسليط الضوء على أن مقاطع الفيديو التي تزيد مدتها عن دقيقة واحدة تشجع المشاهدين على قضاء المزيد من الوقت في المحتوى الخاص بهم و"بناء الثقة... من خلال المزيد من الاتصال والمعلومات والمحتوى التعليمي"، وفقًا لما نشرته مدونة حديثة من الشركة.

قال تيك توك أيضًا إن منشئي المحتوى يجب أن يتوقعوا الحصول على أموال أكثر لكل مقطع فيديو بموجب برنامج الإبداع الجديد. وقد نشر بعض منشئي المحتوى بالفعل أخبارًا عن جني آلاف الدولارات في الأشهر الأولى لهم في البرنامج.

بالنسبة للشركة، قد يكون ترويج المحتوى الأطول قرارًا تجاريًا جيدًا.

تعلم كيفية إنشاء محتوى أطول

ومع ذلك، يقول بعض المبدعين إنهم انضموا إلى تيك توك - بدلاً من يوتيوب أو منصات أخرى - على وجه التحديد لأنهم أرادوا إنشاء محتوى قصير، وأن التغييرات قد تجعل من الصعب عليهم كسب لقمة العيش من التطبيق بالصيغة التي اختاروها.

يقول تيك توك إن منشئي المحتوى الذين يصنعون محتوى أطول قد ضاعفوا في المتوسط ​​الأموال التي يكسبونها في العام الماضي. وتقول الشركة أيضًا إنها توصي بمقاطع فيديو أطول بنفس الطريقة التي توصي بها بالمقاطع القصيرة، بناءً على تفضيلات المستخدم بدلاً من طول الفيديو.

يوفر تيك توك أيضًا طرقًا لمنشئي المحتوى لكسب المال من مقاطع الفيديو الخاصة بهم بما يتجاوز الصندوق الخاص بالتطبيق، مثل الاشتراكات أو “النصائح” من المتابعين. وتقول الشركة إن أرباح المستخدمين عبر جميع ميزات تحقيق الدخل بالمنصة تضاعفت تقريبًا خلال العام الماضي. لكن بعض منشئي المحتوى يشككون في خيارات الدفع البديلة تلك.