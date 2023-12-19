نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

تخطط شركة أبل للتوقف عن بيع بعض إصدارات ساعتها في الولايات المتحدة في أقرب وقت هذا الأسبوع للمضي قدماً فيما يمكن أن يكون أحد أهم نزاعات براءات الاختراع منذ سنوات.

وأكدت الشركة لـCNN أنها لن تبيع بعد الآن Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2، بدءًا من يوم الخميس على موقع Apple.com ومن مواقع البيع بالتجزئة بعد 24 ديسمبر.

ويأتي قرار سحب أحد منتجاتها الأكثر شعبية من الأسواق في أعقاب نزاع مستمر مع شركة تصنيع الأجهزة الطبية Masimo حول ميزة الأكسجين في الدم. قامت شركة آبل بتسويق ساعتها الذكية بشكل روتيني كجهاز منقذ للحياة، مما يجعلها الساعة الأكثر شعبية التي يتم بيعها حول العالم. لكن مناوشاتها مع "ماسيمو" تهدد بتقويض ذلك.

في أكتوبر/تشرين الأول، قضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية بأن شركة أبل انتهكت براءة اختراع مقياس التأكسج النبضي الخاص بشركة "ماسيمو"، والذي يستخدم تكنولوجيا تعتمد على الضوء لقراءة مستويات الأكسجين في الدم. وأمام الرئيس بايدن 60 يومًا لمراجعة الحكم قبل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وقالت الشركة في بيان: "على الرغم من أن فترة المراجعة لن تنتهي حتى 25 ديسمبر، إلا أن شركة آبل تتخذ خطوات استباقية للامتثال في حالة بقاء الحكم".

وأضافت: "آبل لا توافق بشدة على الأمر وتسعى إلى اتباع مجموعة من الخيارات القانونية والفنية لضمان إتاحة الساعة للعملاء".

وقالت الشركة، إذا ظل الأمر قائمًا، فإنها "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 إلى العملاء في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".

أطلقت شركة أبل هاتفها Series 9 في سبتمبر. يتميز بشريحة S9 مخصصة لمعالجة أسرع وتمكن إيماءات اليد من التحكم في الساعة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى المحرك العصبي المحسن الذي يعالج البيانات من أجهزة الاستشعار والتعلم الآلي.

نزاع مستمر

وقالت شركة أبل إنها تعتقد اعتقادًا راسخًا أن النتائج التي توصلت إليها لجنة التجارة الدولية غير دقيقة ويجب التراجع عنها. وتخطط أيضًا لرفع القرار إلى الدائرة الفيدرالية.

بالإضافة إلى ذلك، قالت شركة أبل إنها قدمت أدلة توضح كيف سيؤثر الحظر سلبًا على الرعاية الصحية والبحث العلمي والطبي ومستخدمي الساعة الذين يعتمدون على تخطيط القلب وأكسجين الدم والميزات الأخرى المتعلقة بالصحة.

وقال جو كياني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماسيمو"، لشبكة CNN إنه يعتقد أن قرار وقف بيع الأجهزة هو أحدث هجوم في معركة براءات الاختراع المستمرة.

وقال كياني: "لقد كان هذا انتهاكا متعمدا"، واصفا وقف المبيعات بأنه تكتيك ضغط على بايدن.

لم تحاول أبل تسوية القضية مع "ماسيمو" لكن كياني قال إنه منفتح على ذلك.

التأثير على المبيعات

وقال ديفيد ماكوين، مدير شركة ABI Research، إن قرار ترك الساعات متاحة للشراء في المتاجر حتى 24 ديسمبر من شأنه أن يساعد في تخفيف الأثر المالي لضربة التوقف المؤقت، مما يمنح المتسوقين بضعة أيام متبقية لشراء الأجهزة قبل عيد الميلاد.

وأضاف: "على الرغم من أن شركة أبل هي اللاعب الرئيسي في هذا القطاع بحصة سوقية تبلغ حوالي 24%، إلا أنها قد لا تؤثر في الواقع على أعمالها كثيرًا إذا تمكنت من تعزيز المبيعات في هذه الأيام القليلة الأخيرة، على افتراض وجود مخزون متاح". وتابع "قد تكون قادرة على تجاوز موسم العطلات دون التأثير بشكل كبير على المبيعات."

باعت شركة أبل 49 مليون ساعة ذكية في عام 2022 وحوالي 26.7 مليون في أول 9 أشهر من عام 2023.

وأضاف: "سيكون من المثير للاهتمام معرفة إلى متى سيستمر النزاع، أو متى تفتح أبل محفظتها، ومتى سيتم رفع الحظر".