رأي.. بيل غيتس: لماذا أنا متفائل بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي؟

هذا المقال بقلم بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس ومؤسس شركة Breakthrough Energy. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأيه ولا تعكس بالضرورة وجهة نطر شبكة CNN.

شهد هذا العام المرة الأولى التي أستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في العمل وليس فقط كتقنية جديدة. وأظن أن الشيء نفسه ينطبق على الكثير من الناس. نحن الآن في بداية تحول تكنولوجي ضخم. إنه وقت مثير ومربك، ومليء بعدم اليقين بشأن كيفية تشكيل الذكاء الاصطناعي للسنوات المقبلة - ولكن لا يزال من الواضح أكثر من أي وقت مضى كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم ورعاية الصحة العقلية والمزيد.

لقد كان عملي دائمًا متجذرًا في فكرة أساسية: الابتكار هو مفتاح التقدم. ولهذا السبب بدأت مايكروسوفت. ولهذا السبب قمنا أنا وميليندا بإنشاء مؤسسة غيتس منذ أكثر من عقدين من الزمن. ولهذا السبب تحسنت الحياة في جميع أنحاء العالم كثيرًا خلال القرن الماضي.

منذ عام 2000، نجح العالم في خفض عدد الأطفال الذين يموتون قبل سن الخامسة إلى النصف تقريباً، والابتكار هو السبب الرئيسي وراء ذلك. توصل العلماء إلى طرق جديدة لصنع لقاحات أسرع وأرخص ولكنها آمنة بنفس القدر. لقد طوروا آليات توصيل جديدة عملت في الأماكن النائية في العالم، مما مكن من الوصول إلى المزيد من الأطفال، وخلقوا لقاحات جديدة تحمي الأطفال من الأمراض الفتاكة مثل فيروس الروتا.

في عالم محدود الموارد، عليك أن تجد طرقًا لتحقيق أقصى قدر من التأثير. الابتكار هو المفتاح لتحقيق أقصى استفادة من كل دولار يتم إنفاقه. والذكاء الاصطناعي على وشك تسريع معدل الاكتشافات الجديدة بوتيرة لم نشهدها من قبل.

أحد أكبر التأثيرات حتى الآن هو ابتكار أدوية جديدة. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تسريع عملية اكتشاف الأدوية بشكل كبير، وتعمل بعض الشركات بالفعل على تطوير أدوية السرطان بهذه الطريقة. تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية لمؤسسة غيتس في مجال الذكاء الاصطناعي في ضمان استخدام هذه الأدوات أيضًا لمعالجة القضايا الصحية مثل الإيدز والسل والملاريا التي تؤثر بشكل غير متناسب على أفقر الناس في العالم.

أعتقد أن هناك إمكانات هائلة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الحياة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. لقد التقيت مؤخرًا بالعديد من المبتكرين من البلدان النامية خلال رحلة قمت بها إلى السنغال. إنهم يقومون بأبحاث مذهلة في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف أن يستفيد منها الناس في مجتمعاتهم ذات يوم. لا يزال الكثير من عملهم في المراحل الأولى من التطوير، لكنه يمهد الطريق لازدهار تكنولوجي هائل في وقت لاحق من هذا العقد.

إنه لأمر مثير للإعجاب أن نرى مقدار الإبداع الذي يتم طرحه على الطاولة. تبحث الفرق التي التقيت بها في كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بمكافحة مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية، ومساعدة الأشخاص على تقييم مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بشكل أفضل، وجعل المعلومات الطبية في متناول العاملين الصحيين وأكثر من ذلك. لقد أذهلتني الطريقة التي يحاول بها المبتكرون من البلدان النامية معالجة بعض أكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتهم.

تأمّل هذه الإحصائية المرعبة: امرأة تموت أثناء الولادة أو أثناء الحمل كل دقيقتين. يأمل فريق من الهند في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الاحتمالات. سيكون نموذج ARMMAN اللغوي الكبير بمثابة طيار مساعد للعاملين في مجال الصحة الذين يعالجون حالات الحمل عالية الخطورة في يوم من الأيام. يمكن استخدامه باللغتين الإنجليزية والتيلوغوية، والجزء الأكثر روعة هو أنه يتكيف تلقائيًا مع مستوى خبرة الشخص الذي يستخدمه - سواء كنت ممرضة جديدة تمامًا أو قابلة تتمتع بعقود من الخبرة.

هناك طريق طويل أمام مثل هذه المشاريع. لا تزال هناك عقبات كبيرة، مثل كيفية توسيع نطاق المشاريع دون التضحية بالجودة وكيفية توفير الوصول إلى الواجهة الخلفية الكافية لضمان بقائها فعالة مع مرور الوقت.

ومن أجل تعظيم فوائدها، نحتاج إلى معالجة بعض المخاطر الواسعة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك كيفية منع التحيز والهلوسة. تشير الهلوسة إلى الأوقات التي يقدم فيها نظام الذكاء الاصطناعي بثقة بعض الادعاءات التي ببساطة غير صحيحة، الأمر الذي قد يكون كارثيًا في السياق الطبي. على الرغم من أن بعض الباحثين يعتقدون أن الهلوسة هي مشكلة متأصلة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلا أنني لا أتفق مع ذلك. أنا متفائل أنه مع مرور الوقت، يمكن تعليم نماذج الذكاء الاصطناعي كيفية التمييز بين الحقيقة والخيال. على سبيل المثال، تقوم شركة OpenAI بعمل واعد على هذه الجبهة. (مايكروسوفت مستثمر رئيسي وشريك في OpenAI).

ويجب علينا أيضًا التأكد من أن منتجات الذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا للأشخاص الذين سيستخدمونها. على سبيل المثال، أنا متحمس لمدرس قائم على الذكاء الاصطناعي يُدعى سوماناسي. إن أدوات تعليم الذكاء الاصطناعي التي يتم تجريبها اليوم مذهلة لأنها مصممة خصيصًا لكل متعلم على حدة، وسوف يجلب سوماناسي - الذي يعني "التعلم معًا" باللغة السواحلية - هذه الفوائد للطلاب في كينيا. لقد تم تصميمه ليتوافق مع المناهج الدراسية المحلية، وكذلك مع وضع السياق الثقافي في الاعتبار بحيث يبدو مألوفًا للطلاب الذين يستخدمونه.

لقد ألهمتني رؤية العديد من الباحثين الذي يفكرون بالفعل في كيفية نشر التقنيات الجديدة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. إذا قمنا باستثمارات ذكية الآن، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل العالم مكانًا أكثر إنصافًا. فهو من الممكن أن يقلل أو حتى يزيل الفارق الزمني بين حصول العالم الغني على ابتكار ما وحصول العالم الفقير عليه. وفي البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة، أعتقد أننا على بعد 18 إلى 24 شهرًا من الوصول إلى مستوى كبير لاستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل عامة السكان. وفي البلدان الأفريقية، أتوقع أن أرى مستوى مماثلاً من الاستخدام في غضون ثلاث سنوات أو نحو ذلك. لا تزال هذه فجوة، لكنها أقصر بكثير من فترات التأخر التي شهدناها مع الابتكارات الأخرى.

إن تقليص هذه الفجوة أمر أساسي للحد من عدم المساواة في جميع أنحاء العالم. حتى في الأوقات الصعبة، لا يسعني إلا أن أشعر بالتفاؤل بشأن المستقبل عندما أفكر في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإيصال التقنيات التي ستغير قواعد اللعبة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها بشكل أسرع من أي وقت مضى.