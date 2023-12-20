وافقت شركة غوغل على دفع 700 مليون دولار والسماح بمزيد من المنافسة في متجر تطبيقات Play الخاص بها، وفقًا لشروط تسوية مكافحة الاحتكار مع الولايات الأمريكية والمستهلكين المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية الاثنين.

وسيكون ما يقرب من 102 مليون مستهلك أمريكي مؤهلين للحصول على تعويض إجمالي قدره 630 مليون دولار كجزء من التسوية، التي تحل الادعاءات المستمرة منذ فترة طويلة بأن غوغل أضرت بالمنافسة من خلال شروط ورسوم متجر التطبيقات. أما المبلغ الآخر البالغ 70 مليون دولار فسيتم دفعه لعشرات الدول التي شاركت في الدعوى.

ولن تحتاج الغالبية العظمى من المستهلكين المتضررين، نحو 71.4 مليوناً، إلى تقديم مطالبة للاستفادة من الاتفاقية، بحسب شروط التسوية. سيحصل كل من المستهلكين المؤهلين للدفع قادرين على الحصول على دولارين أو أكثر، اعتمادًا على المبلغ الذي أنفقوه عبر متجر Google Play في الفترة ما بين 16 أغسطس 2016 و30 سبتمبر 2023.

تهدف الصفقة إلى إعادة تشكيل أعمال متجر تطبيقات غوغل وسط تدقيق مكثف لسيطرتها على توزيع تطبيقات أندرويد وعلاقتها مع مطوري البرامج المستقلين. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه هيئة محلفين فيدرالية الأسبوع الماضي أن سوق تطبيقات غوغل كان احتكارًا غير قانوني. وجاء هذا الحكم نتيجة معركة استمرت سنوات مع شركة Epic Games، صانعة لعبة الفيديو الشهيرة Fortnite.

غوغل تتحدى هذا القرار.

وقالت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، وهي واحدة من المسؤولين المشاركين في الدعوى: "لا يُسمح لأي شركة، مهما كانت كبيرة أو قوية، بمحاصرة السوق واستخدام نفوذها لفرض رسوم زائدة على المستهلكين وخنق المنافسة". وأضافت: "لفترة طويلة جدًا، أساءت غوغل استخدام حصتها في السوق لرفع الأسعار بشكل غير عادل ومنع المطورين من بيع المنتجات في متاجر التطبيقات الأخرى."

بالإضافة إلى مدفوعات غوغل للمستهلكين والولايات، تتطلب التسوية من غوغل تغيير ممارسات متجر التطبيقات الخاصة بها بعدة طرق لفترة زمنية معينة.

على سبيل المثال، وافقت شركة غوغل لمدة خمس سنوات على توسيع برنامج تجريبي يتيح للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون الدفع مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق من خلال نظام الفوترة الخاص بها أو من خلال قناة دفع تابعة لجهة خارجية.

سيحصل صانعو التطبيقات أيضًا على ضمان متعدد السنوات بموجب التسوية يمكنهم من خلاله إخبار المستخدمين عن العروض الترويجية وأنظمة الفوترة البديلة وعمولات غوغل وطرق تجنب رسوم عملاق التكنولوجيا.

يجب على غوغل أيضًا تبسيط العملية التي يُسمح من خلالها للمستهلكين بتنزيل التطبيقات من متاجر التطبيقات غير الرسمية ومواقع الطرف الثالث، وهي ممارسة تُعرف باسم التحميل الجانبي، بما في ذلك عن طريق تغيير شاشات التحذير التي تعرضها غوغل للمستخدمين عندما يحاولون التحميل الجانبي.

وفي بيانها الخاص بشأن التسوية، وصفت Epic Games الصفقة بأنها ضعيفة وغير كافية، بحجة أنه مع انتقال قضيتها ضد غوغل إلى مرحلة الانتصاف، ستسعى الشركة إلى فرض عقوبات أكثر "فاعلية".

تعد المعارك حول ممارسات متجر التطبيقات مجرد واحدة من عدة جبهات تدافع عنها غوغل في المحكمة. في خريف هذا العام، خضعت شركة غوغل للمحاكمة ضد حكومة الولايات المتحدة والعديد من الولايات في تحدٍ رفيع المستوى لمكافحة الاحتكار لأعمال البحث الخاصة بالشركة. وزعمت تلك الدعوى القضائية أن غوغل أساءت استخدام هيمنتها في مجال البحث عبر الإنترنت من خلال صفقات مع شركات الاتصالات اللاسلكية وصانعي الهواتف الذكية جعلت بحث غوغل هو الخيار الافتراضي أو الحصري على المنتجات التي يستخدمها ملايين المستهلكين، مثل أجهزة أبل.

وتخوض غوغل أيضًا معركة قانونية أخرى لمكافحة الاحتكار بشأن تكنولوجيا الإعلان الخاصة بها. زعمت الحكومة الأمريكية أن شركة غوغل تخاطر باحتكار موقعها المهيمن بشكل غير قانوني في صناعة الإعلان عبر الإنترنت.