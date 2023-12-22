ما المخاطر والمكاسب من اندماج "وارنر براذرز ديسكفري" و"باراماونت"؟

نشر الجمعة ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- تصور هذا: يمكنك أن تشاهد عبر تطبيق واحد على جهاز التلفزيون أو الهاتف أو الكمبيوتر كل ما يمكن أن تحلم بمشاهدته بدءا من البث الحي لمباريات كرة القدم وحتى مسلسل "Succession" وكذلك أفلام ناجحة، كل هذا موجود على هذا التطبيق.

ومع إجراء شركتي "وارنر براذرز ديسكفري" و"باراماونت" محادثات بشأن اندماج محتمل، قد يصبح هذا حقيقة في يوم من الأيام.

وحسبما قال شخصان مطلعان على الأمر لشبكة CNN، فقد التقى الرئيس التنفيذي لشركة "وارنر براذرز ديسكفري" ديفيد زاسلاف، الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي لشركة "باراماونت غلوب" بوب باكيش، وتطرقا إلى اندماج محتمل بين الشركتين لكن العرض ليس قيد التنفيذ، ومن غير المرجح أن يتم تقديمه قبل الربيع- هذا إذا حدث.

ويرجع ذلك إلى الحكم الضريبي الذي تم استخدامه لتسهيل اندماج "وارنر براذرز" و"ديسكفري" والذي من شأنه أن يفرض ضرائب أكبر على "وارنر براذرز" إذا سعت إلى أي عمليات اندماج إضافية قبل 8 أبريل/ نيسان 2024.

وقال جاك كرانيفوس، أحد كبار المديرين في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية والمتخصص في تصنيف شركات الإعلام التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، إن تكلفة هذا الاشتراك المدمج من المرجح أن تكون أقل تكلفة مما تدفعه حاليا مقابل الخدمتين بشكل فردي.

وأضاف أن المستهلكين سيشهدون توفيرا أكبر عند الاشتراك في مستوى الإعلانات مقارنة بالاشتراك الخالي من الإعلانات، وذلك لأن الاشتراك المدمج سيصبح أكثر جاذبية للمعلنين وسيقودهم إلى زيادة الإنفاق.

وتابع كرانيفوس: ""في نهاية المطاف، الهدف هو الوصول، كلما زاد مدى الوصول الذي توفره للمعلنين، زاد إعجابهم به".

وهذا بالطبع على افتراض أن الصفقة ستنجو من العقبات التنظيمية الحتمية التي قد تواجهها ولكن هناك مشكلة أخرى ليست بالصغيرة: كلا الشركتين مثقلتان بجبال من الديون.

وقال رئيس أبحاث الأسهم في هارجريفز لانسداون، ديرين ناثان، في مذكرة، الخميس: "قد لا يكون زواجا مثاليا إذا تم المضي قدما في الصفقة".

ورفض المتحدثون الرسميون باسم "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري" التعليق على الاندماج المحتمل.

وتعمل شركة "وارنر براذرز ديسكفري" على خفض التكاليف وإبهار وول ستريت بقدرتها على التخلص من عبء ديونها بعد اندماجها مع ديسكفري في عام 2022.

لكنها لا تزال تحتفظ بمبلغ مذهل قدره 45.1 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، بانخفاض من 49.3 مليار دولار في الربع الثالث منذ بداية عام 2023.

وشراء شركة باراماونت لن يساعد جهود شركة وارنر براذرز ديسكفري لتخفيف عبء ديونها: فلدى شركة باراماونت ديون بقيمة 15.7 مليار دولار، وهو مبلغ لم يتزحزح إلا بالكاد طوال العام.

وقال كرانيفوس إنه لكي تتقاسم شركة "وارنر براذرز ديسكفري" بعضا من أعباء ديون "باراماونت"، فمن المرجح أن يتطلع الطرفان إلى بيع بعض أصولهما لتقليل ديونهما المجمعة وخفض نفقاتهما الإجمالية، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تبيع "باراماونت" من جانبها "بلاك إنترتينمنت" أو "سي بي إس".

وأضاف كرانيفوس: "يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيكون كافيا بما يكفي ليشعر المستثمرون بالراحة أم لا".

بل إن هناك احتمالًا بأن تؤدي الصفقة إلى زيادة تكلفة قيام شركة "وارنر براذرز ديسكفري" بسداد ديونها الحالية.

ولا يبدو أن المستثمرين يؤيدون الصفقة.

ومنذ ظهور أخبار الصفقة المحتملة بعد ظهر الأربعاء، انخفضت أسهم شركة "وارنر براذرز ديسكفري" بأكثر من 5%، بينما ارتفع سهم "باراماونت" في البداية بعد صدور التقرير لكنه عاد إلى المستوى الذي كان يتداول عليه قبل صدور التقرير.