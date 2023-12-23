دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، السبت، تحديد هوية أشخاص شاركوا في "مشاجرة واعتداء في مكان عام"، بعد تناقل مقطع فيديو للواقعة.

ونقل حساب جهاز الأمن العام السعودي عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، عن المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم قوله إن "إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة واعتداء في أحد الأماكن العامة فإن الجهات الأمنية باشرت الحادث في حينه، وتمت تحديد أطرافها وجاري استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للجهات المختصة".

كان مقطع فيديو أظهر لحظة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص - بينهم نساء - في أحد الأماكن العامة بمنطقة القصيم شمالي وسط المملكة العربية السعودية. وفي جانب من الفيديو صفع أحد الأشخاص امرأة.