نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تصريح مشاري المخلفي، الذي أدلى به خلال استضافة على "قناة الصحراء" في السعودية، وما اعتبره بأن "الناقة ليست حيوانا" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء أيضا ردا، الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني الذي كان ضيفا في البرنامج ذاته والأدلة التي قدمها للمخلفي بأن الناقة تعتبر من الحيوانات من القرآن وسنّة النبي محمد.

وأورد القرني أن الإبل تعتبر من "بهيمة الأنعام"، وأنها بذلك تدخل في جنس الحيوانات"، مشيرا على تسميتها في الأضحية وتسميتها من قبل النبي محمد بأنها "حُمر النعم".

ونشر القرني مقطع الفيديو على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) بتعليق كتب فيه: " ما رأيكم؟؟" مع شكل وجه ضاحك، لتنال التدوينة أكثر من ألفي تفاعل بعد أقل من 8 ساعات على نشرها.