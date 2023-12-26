نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، القبض على وافد يحمل الجنسية المصرية، بتهمة التحرش "بفتاة أثناء نقلها في مركبة"، حسب بيان لشرطة منطقة الرياض.

وأفاد بيان شرطة منطقة الرياض، نشره جهاز الأمن العام، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

كانت الفتاة قد سجلت مقطع فيديو للواقعة، وجرى تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حسب الفيديو المنسوب للواقعة، طلب المتهم - الذي كان يقود المركبة - من الفتاة الاقتراب منه، لكنها رفضت.