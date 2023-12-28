دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للمفتي العام بالسعودي، عبدالعزيز آل الشيخ.

وأبرز نشطاء جملة "استرح يا شيخ" قالها ولي العهد السعودي لحظة دخوله على المفتي الذي بدا وكأنه يحاول النهوض لاستقباله، ملقين الضوء أيضا على لقطة قيام الأمير محمد بن سلمان بتقبيل رأس المفتي في مقطع الفيديو المتداول ذاته، في حين ذهب نشطاء آخرون لتحليل أسلوب جلوس الأمير والتواضع فيها.

وجاءت زيارة ولي العهد السعودي للمفتي عقب خطاب ألقاه في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الأربعاء، تناول فيه سياسة المملكة ونهجها في الملفات الإقليمية والدولية من غزة إلى إيران وسوريا والعراق وغيرها.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتداول فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام ولي العهد السعودي بتقبيل رأس مفتي عام المملكة إذ سبق وتداولوا عددا من المقاطع كان من بينها تقبيل رأسه في مراسم استقبال المهنئين بعيد الأضحى الماضي.