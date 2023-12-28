نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لدوريات أمنية سعودية سرية خلال عمليات إيقاف مخالفين يقودون على الطرق العامة في المملكة.

مقطع الفيديو المتداول نشرته الداخلية السعودية على صفحتها بمنصة سناب شات مع تمويه وجوه وأرقام لوحات المخالفين في حين يطلع ضابط الشرطة المخالفين على سبب توقيف مركبتهم وما إن كانوا يعلمون المخالفة التي ارتكبوها.

ويظهر أيضا عدد من المركبات المدنية التي يستخدمها المرور السعودي في عمليات الرصد حيث لا تظهر عليها أي معالم توضح بأنها تابعة لجهة حكومية وفقط تشعل أضواء الإنذار الأحمر والأزرق عند عمليات التوقيف.

وأعاد المرور السعودي نشر مقطع الفيديو على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا).