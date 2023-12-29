السعودية.. مغردون يتداولون صورا ومقاطع للثلوج تغطي جبال اللوز في تبوك وسط تفاعل

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تداول صور ومقاطع للثلوج تغطي جبال اللوز شمال السعودية وسط تفاعل
Credit: IBRAHIM ASSIRI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مغردون ونشطاء على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة، صورا ومقاطع فيديو للثلوج وهي تغطي مناطق شاسعة في جبال اللوز الشهيرة، بمنطقة تبوك شمال المملكة العربية السعودية.

وأظهرت الصور والمقاطع العديد من أهالي تبوك يتجولون بسياراتهم في جبال اللوز للاستمتاع بتساقط الثلوج والتي تشكلت في منظر طبيعي بديع.

ويغطي "الزائر الأبيض" العديد من المناطق السعودية وبخاصة في شمال المملكة سنوياً خلال فصل الشتاء.

وتفاعل نشطاء ومغردون مع صور الثلوج المتساقطة، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

وهطلت أمطار بمعدلات خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت، محافظة البدع، ومركز حالة عمار، كما هطلت أمطار على مركز اللوز مصحوبة بزخات من البرد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الخميس.

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