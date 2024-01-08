بعد أن سيطر الذكاء الاصطناعي على العناوين الرئيسية والاهتمام العام الماضي في قطاع التكنولوجيا، فإن المنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا العام لن يكون مفاجئا أن تتمحور كلها حول الذكاء الاصطناعي أيضًا.

سيبدأ معرض CES ، الذي يبلغ الآن عامه الثامن والخمسين، هذا الأسبوع في لاس فيغاس بمزيج متوقع من التقنيات المتطورة والأدوات الغريبة.

يشتهر هذا الحدث، وهو أكبر مؤتمر سنوي للتكنولوجيا الاستهلاكية، بالروبوتات التي تتجول في قاعة العرض، والعروض التقديمية المبهرة من شركات التكنولوجيا الكبرى، وإطلاق منتجات غريبة الشكل، مثل عربة أطفال ذاتية القيادة قيمتها 3000 دولار في العام الماضي وسيارات تتغير ألوانها.

لكن الحدث يعد أيضًا أرضًا خصبة لعقد الصفقات بين المديرين التنفيذيين والمصنعين وتجار التجزئة في مختلف الصناعات. يمكن أن يمهد الطريق لبعض أكبر اتجاهات التكنولوجيا للعام ويسلط الضوء على الكيفية التي تنوي بها الشركات أن تكون جزءًا مما يجري.

قال ديبانجان تشاترجي، المحلل الرئيسي في شركة "فوريستر": "ربما يكون السؤال الذي يجب طرحه هو ما الذي لن يتطرق إليه الذكاء الاصطناعي هذا العام". وأضاف: "لقد أثار ChatGPT حالة من الجنون خلال العام الماضي، حيث شعرت الشركات أن قطار الذكاء الاصطناعي هو القطار الذي يجب عليها الاندفاع إليه، حتى لو لم تكن لديهم أي فكرة عن المكان الذي يتجه إليه."

وقال تشاترجي إنه يتوقع استخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء مثل الرقائق والبطاقات من شركات عديدة بما في ذلك انتل وإنفيديا، والأجهزة الاستهلاكية مثل الثلاجات من سامسونغ مع منصة "AI Family Hub". وستتناول حلقات النقاش المتنوعة التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على الوظائف والاعتبارات الأخلاقية.

وقالت جمعية تكنولوجيا المستهلك، التي تنظم معرض CES كل عام، إنها تتوقع حضور حوالي 130 ألف شخص هذا العام، ارتفاعًا من حوالي 115000 العام الماضي و45000 في عام 2022 وسط مخاوف من متغير أوميكرون في حينها.

يعتبر المعرض أيضًا واحدًا من أسرع معارض السيارات نموًا في العالم. سيتم عرض أشكال مختلفة من وسائل النقل هذا العام. على سبيل المثال، ستعرض شركة القوارب "برونزويك" مركبة ترفيهية كهربائية ذاتية القيادة. ستكشف " فين فاست"، شركة السيارات الكهربائية الفيتنامية التي دخلت السوق الأمريكية مؤخرًا، عن نماذج جديدة بما في ذلك سيارة دفع رباعي صغيرة. وستكون شركة هيونداي حاضرة بطائرة كهربائية من شركة التاكسي الجوي التابعة لها "سوبرنال".

كما هو الحال دائمًا، سيكون لدى العديد من شركات صناعة السيارات أيضًا معارض تعرض أحدث ما سيتمكن الناس من رؤيته والقيام به داخل سياراتهم.

ما وراء الذكاء الاصطناعي

ومن المتوقع أيضًا أن تحظى شاشات العرض القابلة للطي والأجهزة القابلة للارتداء من الجيل التالي والملحقات ذات الصلة بالواقع المختلط باهتمام كبير هذا العام.

وتوقع رامون لاماس، مدير شركة أبحاث السوق IDC أن نشهد حالات استخدام لـ AR و VR تتجاوز عالم الألعاب لتشمل استهلاك الوسائط المتعددة، واستخدام المؤسسات لذلك في التدريب والتأهيل والتعاون.

سيتم عرض أجهزة جديدة قابلة للارتداء أيضًا. تعد إحدى الأدوات – التي تسمى Dusk Rx، والتي ترشحت لجائزة الابتكار CES لعام 2024 – بأن تكون أول نظارات جاهزة للوصفات الطبية في العالم تمنح المستخدمين التحكم في لون عدساتهم من خلال الإطار أو داخل التطبيق. وفي الوقت نفسه، هناك زوج من السراويل الضيقة عالية التقنية - المرشح أيضًا لجائزة الابتكار – يعمل على تنشيط تيار صغير عالي التقنية يهدف إلى تعزيز الأداء الرياضي.

يمكن لبعض الشركات أن تعرض إصدارات مطورة من الابتكارات السابقة. على مدى السنوات القليلة الماضية، على سبيل المثال، هيمنت الأجهزة التي تعمل بالصوت ومكبرات الصوت الذكية على معرض CES، حيث تسابقت الشركات لإضافة مساعديها الصوتيين إلى كل شيء بدءًا من أجهزة الميكروويف وحتى المراحيض.

في حين أنه كان هناك مبالغة كبيرة في تقدير كيفية استخدام المستهلكين للتكنولوجيا، فإن تلك الشركات نفسها يمكن أن تنقل الصوت إلى المستوى التالي من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التكنولوجيا التي تغذي منتجات مثل "شات جي بي تي."

وقال تشاترجي: "سيكون من المثير للاهتمام تتبع ما إذا كانت القدرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل عملية التفاعل الصوتي أكثر سهولة وفائدة بكثير من ذي قبل".

وأشار ستيوارت كارلو، كبير مسؤولي الأبحاث في ABI Research إلى أنه على الرغم من أن معرض CES بشكل عام لا يزال مقياسًا مفيدًا لقياس اتجاهات السوق، إلا أن كمية وتنوع المنتجات التقنية المعروضة تجعل من الصعب على أي شيء تحقيق اختراق حقًا.

وقال كارلو: "إن الأمر يشبه مجموعة من المستكشفين معصوبي الأعين يحاولون فهم الحجم الكامل للفيل الذي يتفاعلون معه".

وأضاف: "الاستثناء الوحيد هو الذكاء الاصطناعي.. إذا لم يكن لديك قصة في مجال الذكاء الاصطناعي، فهل تعتبر أن لديك شركة تكنولوجيا؟"

يذكر أن معرض CES يستمر حتى يوم الجمعة 12 يناير.